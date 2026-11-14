Дослідники Стамбульського технічного університету в Туреччині описали модель, за якою ефективна густина темної енергії в ранній історії Всесвіту могла бути від’ємною, а згодом стати додатною. Згідно з розрахунками, перехід міг відбутися за червоного зміщення близько 1,5 — приблизно 9,5 мільярда років тому, повідомляє ScienceDaily.

Альтернативна гілка теорії гравітації

Міжнародна група під керівництвом професора Озьгюра Акарсу дослідила раніше малорозглянуту гілку телепаралельної f(T)-гравітації. На відміну від загальної теорії відносності Ейнштейна, яка описує гравітацію через викривлення простору-часу, цей підхід використовує математичну властивість, відому як кручення.

Автори розглянули розв’язки без припущення про обов’язково додатну густину темної енергії. Один із двох можливих сценаріїв близький до стандартної космологічної моделі, тоді як інший передбачає від’ємну ефективну густину темної енергії в далекому минулому. Вибір математичної гілки залежить від сучасної густини матерії у Всесвіті, тому модель зберігає шість космологічних параметрів стандартної моделі ΛCDM.

Дослідження опубліковане у журналі Physical Review D. У роботі також брали участь Ніхан Катирджі з університету Доуш і Антоніо Де Феліче з Кіотського університету.

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Зв’язок зі спостереженнями DESI

Інтерес до моделей зі змінною темною енергією посилили результати спектроскопічного інструмента DESI, який створює тривимірну карту Всесвіту за положеннями галактик і квазарів. Дані перших трьох років спостережень DESI у поєднанні з вимірюваннями реліктового випромінювання, наднових і слабкого гравітаційного лінзування посилили вказівки на те, що темна енергія може поводитися не як стала космологічна константа.

Водночас ці дані не є достатніми для остаточного висновку про еволюцію темної енергії: статистична значущість залежить від набору поєднаних спостережень і не досягає рівня відкриття. DESI завершив запланований п’ятирічний огляд, під час якого спостеріг понад 47 мільйонів галактик і квазарів. Автори дослідження ще не тестували свою модель на повному наборі даних DESI.

Можливе пояснення напруженості Габбла

Автори вважають, що зміна знаку ефективної густини темної енергії потенційно може допомогти пояснити напруженість Габбла — розбіжність між різними способами вимірювання сучасної швидкості розширення Всесвіту. Сценарій потребує подальшої перевірки за даними про формування великих структур, викривлення світла гравітацією та історію космічного розширення.

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