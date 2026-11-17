У Стамбулі, Туреччина, поліція провела рейд у штаб-квартирі телеканалу Sözcü TV. Турецька влада взяла мовника під контроль. France 24 називає Sözcü TV останнім у країні телеканалом, що підтримував опозицію.

Рейд у штаб-квартирі

Рейд відбувся у вівторок. Це вже третій випадок, коли влада взяла під контроль медіа, що підтримують опозицію, у Туреччині за трохи більш як рік. France 24 характеризує цей крок як ще один значний удар по турецьких медіа, що підтримують опозицію.

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Тиск на правлячу партію

Події відбуваються на тлі суспільного обурення через скандал навколо багатомільярдного інвестиційного фонду. За даними France 24, цей скандал зачепив заощадження майже пів мільйона людей.

Обурення через скандал також посилило тиск на правлячу партію AKP президента Реджепа Таїпа Ердогана напередодні виборів, запланованих на 2028 рік.

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