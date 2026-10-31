У Туреччині внаслідок повені загинули вісім людей — The National

У Стамбулі, Туреччина, внаслідок повені після найсильнішої за понад 80 років зливи загинули вісім людей. Одну людину вразило струмом, інших віднесло потоком води, повідомляє The National. Значних збитків зазнав район Аязага на півночі міста, де з берегів вийшов струмок Аязага.

28-річна Гюльшах Актан розповіла виданню, що провела у затопленому автобусі чотири з половиною години, доки місцеві жителі не допомогли пасажирам вибратися. Вода також затопила майстерню з ремонту електротехніки її родини: було знищено 40 комп’ютерів, інше обладнання та товар на суму від 5 млн до 6 млн турецьких лір.

Збитки для малого бізнесу

За даними губернатора Стамбула Давута Гюля, істотних пошкоджень зазнали 3 тис. будинків і підприємств. Він пообіцяв компенсації постраждалим; понад 5 тис. людей, чиє майно постраждало менш тяжко, вже отримали по 10 тис. лір. Водночас власники бізнесів в Аязазі повідомили, що все ще чекають на виплати після оцінки шкоди.

Турецьке видання Haberturk оцінило загальні збитки від повені у Стамбулі у $400 млн, причому страховики покриють лише близько 10% цієї суми. Чимало власників невеликих підприємств у районі не мають страхування. Власник магазину одягу та взуття Якуб Котоглу заявив, що втратив приблизно 75% товару, оцінивши збитки щонайменше у 3 млн лір.

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Забудова водозбірних територій

Опитані виданням фахівці вважають, що наслідки зливи посилила щільна забудова. Будівництво у верхній частині водозбірного басейну не дає воді достатньо просочуватися у ґрунт, а офісні комплекси, житло та багаторівневі підземні паркінги в долині обмежують простір для стоку води.

Ландшафтна архітекторка Сехер Юджель із Університету образотворчих мистецтв Мімара Сінана заявила, що в межах заплав не варто дозволяти будівництво. На її думку, такі території слід перетворювати на громадські простори, які можуть накопичувати воду під час повеней і використовуватися як парки в посушливі періоди.

Згідно з академічним дослідженням 2024 року, площа заселених територій у провінції Стамбул зросла з 6% у 1984 році до 24% у 2022 році, тоді як площа сільськогосподарських угідь скоротилася з 36% до 17%. Кліматолог Левент Курназ наголосив, що інтенсивні опади протягом меншої кількості днів підвищують ризики і повеней, і посух, особливо коли ґрунт вкритий забудовою та не встигає поглинати воду.

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