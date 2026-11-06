У Туреччині взяли під варту ексміністерку Фатму Бетюль Саян Каю — Deutsche Welle

У Туреччині стамбульський суд узяв під варту до суду колишню міністерку у справах сім’ї Фатму Бетюль Саян Каю у справі про багатомільярдний скандал з інвестиційними фондами. Як повідомляє Deutsche Welle, їй інкримінують порушення закону про ринки капіталу та участь в організації, створеній для вчинення злочинів.

Запобіжний захід для ексміністерки

Чоловіка Саян Каї звільнили за умови регулярних відміток у поліції. Вона була міністеркою у справах сім’ї у 2016–2018 роках, а до недавнього часу обіймала посаду заступниці голови правлячої Партії справедливості і розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана.

26 вересня Саян Кая подала у відставку після звинувачень з боку партії Yeni. Її голова Зейнель Емре стверджує, що Саян Кая та її чоловік отримали 2,17 млрд лір — близько 43 млн доларів або 38,4 млн євро — після інвестиції 163 млн лір в один із фондів. За його версією, подружжя продало свої частки незадовго до ймовірних маніпуляцій цінами, які спричинили кризу на фондовому ринку.

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У справі фігурують понад 430 людей

Подружжя заперечує будь-які порушення, проте переказало частину спірних коштів на рахунок, визначений банківськими регуляторами. Після фондової кризи фінансовий регулятор ліквідував 131 фонд.

Прокуратура розслідує підозри у масштабних маніпуляціях ринком, які, за даними видання, зачепили заощадження майже пів мільйона інвесторів. Міністр юстиції Акін Гюрлек цього тижня заявив, що у справі розслідують дії понад 430 осіб, а 112 людей уже взяли під варту за підозрою в маніпуляціях на ринку та інсайдерській торгівлі.

Лідер головної опозиції Озгюр Озель у парламенті поклав політичну відповідальність за скандал на Ердогана та закликав президента або піти у відставку, або призначити вибори.

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