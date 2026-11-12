У Туреччині заявили про визнання підготовки до COP31 лідерами — Anadolu Agency

Директор з комунікацій Туреччини Бурханеттін Дуран заявив в Анталії, що світові лідери відзначили значні інвестиції, масштабну підготовку та зусилля країни для проведення 31-ї Конференції ООН зі зміни клімату COP31. Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Дурана, проведення COP31 в Анталії продемонструвало роль Туреччини в міжнародній дипломатії. Він нагадав, що країна раніше приймала саміти НАТО та Організації тюркських держав, і назвав нинішню конференцію масштабнішою за ці заходи.

Кліматична справедливість і виконання рішень

Дуран назвав ключовими темами саміту кліматичну справедливість та виконання взятих зобов'язань. Він зазначив, що гасло COP31 — «Діалог, консенсус і дії» — передбачає не лише обговорення екологічних проблем, а й досягнення домовленостей та їхнє практичне втілення.

Посадовець висловив позицію, що розвинені держави, які завдали істотної шкоди довкіллю в період індустріалізації, мають нести більшу відповідальність за протидію зміні клімату. На його думку, вони мають ділитися фінансовими ресурсами й технологіями з країнами, що розвиваються.

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Також Дуран повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у виступі на саміті порушував питання кліматичної справедливості та необхідності виконувати ухвалені рішення.

Зустрічі лідерів і робота медіа

За даними Дурана, від прибуття до Анталії Ердоган провів 10 двосторонніх зустрічей, а загальна кількість таких переговорів мала перевищити 20. Він заявив, що учасники зустрічей висловлювали вдячність за організацію COP31.

Директор з комунікацій також сказав, що конференцію висвітлюють близько 4 тисяч журналістів із п'яти континентів. Саміт триватиме до 20 листопада. Управління комунікацій Туреччини, за його словами, разом з ООН працювало над акредитацією медіа, а також підготувало книжку про кліматичну дипломатію, глосарій термінів зі зміни клімату та видання про цілі головування Туреччини на COP31.

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