На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, учасники запустили другий Глобальний підсумок — п’ятирічну перевірку спільного прогресу за Паризькою угодою. Вона має показати, чи достатньо національних планів і зобов’язань для скорочення викидів, адаптації до зміни клімату та підтримки найбільш уразливих країн, повідомляє UN News.

Підсумок завершиться у 2028 році й стане останнім перед 2030-м. Очільник ООН з питань клімату Саймон Стілл закликав уряди перетворити цілі, погоджені під час попереднього циклу, на практичні результати. За його словами, часу для цього залишається два роки.

Переговори без домовленості

Водночас президентство COP31 повідомило, що 21 питання переговорів досі залишаються невирішеними. Серед них — адаптація до зміни клімату, фінансування, пом’якшення наслідків зміни клімату та справедливий перехід. Нові проєкти текстів мали представити рано в четвер, а міністри на закритій зустрічі намагалися звузити розбіжності.

Перший варіант ширшої політичної домовленості виявив суперечності щодо викопного палива, кліматичного фінансування, цілі утримати потепління в межах 1,5°C, електрифікації та ролі науки. Ініціатива Туреччини збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому споживанні енергії до 35% до 2035 року отримала підтримку 75 країн.

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Наука та справедливий перехід

Делегації також сперечаються про графік наступних великих оцінок Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Уразливі країни хочуть, щоб доповіді були готові вчасно для нового Глобального підсумку. Росія — держава-агресор, а також Саудівська Аравія і Китай вважають запропонований графік надто стислим і таким, що може обмежити повноцінну участь науковців із країн, що розвиваються.

Представники громадянського суспільства закликали не відкладати рішення щодо фінансування адаптації. Економістка Маріана Маццукато заявила, що справедливий перехід не має зводитися лише до пошуку додаткових коштів: соціальні питання, умови державних інвестицій, захист працівників і місцевих громад мають бути складовою кліматичної політики від початку.

Під час тематичного дня, присвяченого людському та соціальному розвитку і гендерній рівності, учасники також наголосили на необхідності враховувати вплив зміни клімату на жінок. Переговорниця з Бразилії Ліліан Шагас зазначила, що без підтримки жінок у науці та оцінки наслідків для їхнього здоров’я країни ризикують втратити рішення, потрібні для обмеження глобального потепління та адаптації.

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