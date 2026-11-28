У Туреччині, за словами власника опозиційного телеканалу Halk TV Джафера Махіроглу, цього тижня затримали дев’ятьох людей, пов’язаних із мовником. Він повідомив, що серед названих підстав для затримань — підозри у відмиванні грошей, хабарництві та поширенні оманливої інформації, повідомляє BBC News World.

Затримання пов’язаних із каналом людей

Махіроглу, який базується в Лондоні, заявив, що турецька влада знищила Halk TV. За його словами, кілька членів його родини були серед людей, яких затримали, коли минулого місяця канал перейшов під контроль влади. Власник також відкинув звинувачення проти себе та телеканалу.

Прокуратура Стамбула повідомила, що серед останньої групи затриманих були двоє колишніх ведучих Halk TV. За версією прокуратури, вони готували неправдиві матеріали в обмін на гроші.

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Прокуратура також видала ордер на арешт координатора новин Halk TV Куршада Огуза, який, за її даними, перебуває за кордоном. Де саме він перебуває, у заяві не уточнили. Махіроглу сказав BBC, що може потрапити до в’язниці, якщо повернеться до Туреччини.

Контроль над мовником

Минулого місяця турецька влада провела рейд у штаб-квартирі Halk TV, після чого прямі ефіри каналу припинилися. Згодом для управління телеканалом призначили нового адміністратора.

Раніше цього місяця влада також взяла під контроль опозиційний телеканал Sozcu TV. Головного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу, ув’язнили за звинуваченнями у корупції та порушенні виборчого законодавства. Імамоглу та його партія ці звинувачення заперечують.

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