У Туреччині знайшли рештки мозаїки елліністичної доби — Korea Herald

Спільна експедиція Південної Кореї та Туреччини виявила рештки мозаїки елліністичної доби на археологічній пам’ятці Кюльтепе в центральній Туреччині. Дослідники вважають, що вони були частиною підлоги будівлі. Про це повідомляє Korea Herald.

Про знахідку оголосили представники Національного дослідницького інституту культурної спадщини Південної Кореї, Міністерства культури і туризму Туреччини та Анкарського університету.

Перша знахідка такого типу

Мозаїку відносять до елліністичного періоду, який тривав від 323 до 30 року до нашої ери. Виявлений фрагмент має 163 сантиметри зі сходу на захід та 165 сантиметрів із півночі на південь.

Куратор Національного дослідницького інституту культурної спадщини Кім Де Йон, який брав участь у розкопках, зазначив, що з огляду на умови довкола знахідки початкові розміри мозаїки могли перевищувати 250 сантиметрів завдовжки і завширшки.

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Знахідка стала результатом приблизно дворічної спільної роботи. Це перші від початку розкопок у Кюльтепе 1948 року сліди мозаїчної підлоги, що відображає будівельні техніки елліністичної епохи.

Подальші дослідження та виставка

Разом із мозаїкою археологи ідентифікували чотири культурні шари, що належать до різних періодів елліністичної доби. У них зафіксували рештки споруд, підлог, стін, водних каналів і вхідних конструкцій, які накладаються одні на одні.

Розкопки планують відновити у травні—липні 2027 року. Команда має намір уточнити час спорудження будівлі та її зв’язок із прилеглими просторами, а також дослідити кістки великої рогатої худоби, овець і диких кабанів. Науковці також проведуть 3D-вимірювання артефактів і підготують обмірні креслення.

Південна Корея і Туреччина також готують спільну виставку про Кюльтепе, яку планують провести приблизно в серпні 2027 року до 70-річчя дипломатичних відносин між країнами. Серед експонатів мають бути глиняні таблички, що ілюструють торгівлю та повсякденне життя в давній Анатолії.

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