В аборигенній громаді Вадейє на півночі Австралії рибальський проєкт Thamarrurr Sea Farmers розширився до повноцінної комерційної операції з вилову крабів. Після отримання повної комерційної ліцензії команда збільшила штат із трьох до дев’яти працівників, може встановлювати до 60 крабових пасток та щотижня відправляє на ринок Дарвіна від 35 до 50 кілограмів улову.

Як повідомляє ABC News, рибалки починають роботу до світанку, щоб встигнути доставити крабів на легкий літак до Дарвіна того ж дня. За словами одного з учасників команди Тео Дулінга, крокодили також намагаються дістати здобич із пасток: рептилії вже розчавили щелепами п’ять таких пасток.

Робочі місця для громади

У Вадейє мешкає приблизно 2,5 тисячі людей. За даними перепису 2021 року, роботу мав приблизно кожен п’ятий дорослий житель. Координатор Thamarrurr Sea Farmers Джонсон Катууру зазначив, що нові працівники мають значний досвід риболовлі. Один із наймолодших членів команди Джоел Мартін розповів, що рибалки відвідують школу та пояснюють учням важливість завершення навчання для подальшого працевлаштування.

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Найбільший власник ліцензій на вилов крабів у Північній Території Aboriginal Sea Company називає підприємство у Вадейє єдиною в Північній Території комерційною риболовецькою операцією, якою керує сама громада. Проєкт також отримує наставництво й навчання від компанії Humpty Doo Barramundi.

Акцент на сталому вилові

У Thamarrurr Development Corporation наголосили, що команда веде детальний облік районів вилову та кількості спійманих крабів, аби не виснажувати запаси на окремих ділянках. Раніше через занепокоєння чисельністю крабів у Північній Території призупиняли комерційні ліцензії. У цей період ліцензії Thamarrurr Sea Farmers тимчасово перевели до категорії аборигенних прибережних, а після завершення паузи повернули комерційний статус.

Заступниця генерального директора Thamarrurr Development Corporation Трейсі Лео вважає, що протягом десятиліття у Вадейє може сформуватися галузь морепродуктів, яка забезпечить близько 100 робочих місць. Окрім вилову крабів, вона згадала ферму чорногубих устриць, що ще не вийшла на комерційне виробництво, та інші промисли. За словами Джонсона Катууру, команда прагне розвивати справу поступово, зосереджуючись на довгостроковій стійкості.

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