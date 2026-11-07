У Ваджирі 40 фермерів скористалися PAYGO для сонячних теплиць — Nation Kenya

У окрузі Ваджир на північному сході Кенії щонайменше 40 фермерів скористалися моделлю фінансування Pay-As-You-Go (PAYGO) для встановлення сонячних теплиць. Як повідомляє Nation Kenya, системи дають змогу використовувати сонячну енергію для зрошення та вентиляції теплиць, де вирощують овочі протягом року.

Овочі та доходи

Фермери вирощують шпинат, помідори, солодкий перець, кейл та інші овочі, які споживають і продають місцевим жителям. Фермерка Аша Гулейд заявила, що теплиці поліпшили добробут громади, забезпечивши людей їжею та стабільним доходом. «Ми більше не лягаємо спати голодними і не залежимо від диких плодів, як раніше», — сказала вона.

Інший фермер, Мохамед Велі, розповів, що витратив на встановлення системи від 200 тис. до 400 тис. кенійських шилінгів. За його словами, початкові витрати були значними, але тепличне господарство стало прибутковішим за скотарство: нині він отримує до 250 тис. шилінгів прибутку щомісяця. Велі також стверджує, що під час повеней 2023 року його теплиця була єдиним постачальником продовольства на місцевий ринок.

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Показники харчування дітей

Фахівчиня з харчування округу Нурія Ібрагім Абді пов'язала тепличне виробництво зі зростанням продовольчої безпеки та поліпшенням харчування вразливих груп. Згідно з даними дослідження SMART, поширеність гострого недоїдання серед дітей віком до п'яти років у Ваджирі знизилася з 19% у 2023 році до 11,2% у 2024-му. Частка домогосподарств із прийнятним рівнем споживання їжі, за її словами, зросла з 76% до 89%, а частка сімей із недостатнім споживанням їжі скоротилася з 7,1% до 1,8%.

Водночас аграрії стикаються з нестачею води, високою вартістю сучасних систем, обмеженим доступом до кредитів, слабкою інфраструктурою та браком технічних знань. Компанія Solargen Technologies пропонує фермерам зрошувальні технології, навчання, планування виробництва, фінансування та допомогу з виходом на ринки.

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