У Вайндгемі припинила роботу молодіжна організація корінних народів — ABC News Australia

У місті Вайндгем на півночі Західної Австралії припинила роботу Wyndham Aboriginal Youth Corporation (WYAC) — організація, що надавала послуги молоді з корінних громад. Її програми зупинилися в середині вересня, а безпечний нічний простір для молоді більше не працює, повідомляє ABC News.

Послуги зупинилися у вересні

WYAC працювала у віддаленій громаді приблизно за 3100 кілометрів на північ від Перта з 2018 року. Організація керувала кафе й механічною майстернею, проводила освітні програми з можливістю здобути сертифікацію, а також забезпечувала молоді безпечне місце для перебування ввечері. Її діяльність пов'язували зі зниженням рівня злочинності та розвитком рішень, ініційованих самою громадою.

Джерело, обізнане з роботою WYAC, повідомило, що діяльність організації зупинилася 18 вересня. За його словами, працівників і жителів громади не поінформували про подальшу долю організації, попри неодноразові спроби зв'язатися з нею. Діти щодня запитують, коли програми відновляться.

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Заяви щодо фінансування

Колишній виконавчий директор WYAC Невілл Д'Сілва, який, за його словами, повернувся допомагати організації, стверджує, що Національне агентство у справах корінних австралійців (NIAA) не виконало зобов'язань щодо фінансування. За його словами, організація не отримала коштів, на які очікувала з липня, через що працівники залишилися без роботи та оплати.

У NIAA заявили, що не можуть публічно коментувати обговорення управління грантами з окремими організаціями, але продовжують взаємодію з WYAC. Голова ради округу Вайндгем — Іст-Кімберлі Девід Мензел назвав зупинку програм руйнівною та висловив занепокоєння, що іншої організації, здатної перебрати весь обсяг цих послуг, може не бути.

Департамент юстиції заявив, що усвідомлює важливість молодіжних сервісів для Вайндгема, вивчає наслідки перебоїв і контактує із зацікавленими сторонами щодо варіантів підтримки безперервності послуг.

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