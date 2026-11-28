У Валенсії гонщик Aprilia Марко Беццеккі встановив рекорд кола на трасі «Рікардо Тормо» та здобув поул-позицію перед фінальним Гран-прі сезону MotoGP. У кваліфікації він показав час 1 хвилина 27,844 секунди, вперше подолавши на цій трасі бар’єр у 1 хвилину 28 секунд, повідомляє Channel NewsAsia.

Беццеккі випередив Маркеса

Новоспечений чемпіон MotoGP Марк Маркес у п’ятницю також побив рекорд траси, а в суботній сесії Q2 повторив це досягнення перед домашніми вболівальниками. Однак Беццеккі згодом проїхав майже на пів секунди швидше та відібрав у нього перше місце на стартовій решітці.

Разом із Беццеккі та Маркесом із першого ряду стартуватиме гонщик Trackhouse Рауль Фернандес. Брат Марка, Алекс Маркес, показав четвертий результат у кваліфікації.

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Боротьба за друге місце сезону

Марк Маркес, який після останнього етапу сезону завершить виступи у MotoGP, має рекордні 78 поул-позицій у цій серії. За найбільшу кількість очок у кваліфікаціях цього сезону він також отримав автомобіль BMW — дев’ятий у своїй кар’єрі.

Маркес достроково здобув свій восьмий титул MotoGP минулого тижня в Португалії. Беццеккі на фінальному етапі боротиметься з напарником по команді Хорхе Мартіном за друге місце в чемпіонаті: Мартін випереджає його на два очки та стартуватиме п’ятим. Другий ряд доповнить гонщик VR46 Racing Фабіо Ді Джаннантонио.

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