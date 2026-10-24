У Вануату скасували попередження про цунамі після землетрусу 6,9 — NDTV World

У Вануату скасували попередження про цунамі, оголошене після землетрусу магнітудою 6,9 біля узбережжя країни. Про це повідомив Тихоокеанський центр попередження про цунамі, передає NDTV World.

Магнітуду переглянули

Спочатку магнітуду землетрусу оцінювали у 7,2, однак згодом її переглянули до 6,9. Раніше Геологічний департамент Вануату закликав жителів прибережних районів евакуюватися на височини.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був приблизно за 200 кілометрів на північний захід від Порт-Олрі на острові Санто. Поблизу також зафіксували ще один землетрус магнітудою 6,3.

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Повторні поштовхи

Колишній прем’єр-міністр Вануату Алатої Ішмаель Калсакау написав у Facebook про повторні поштовхи. За його підрахунками, у суботу сталося п’ять землетрусів. Він закликав жителів дбати про безпеку та регулярно перевіряти застосунки.

Вануату — низинний архіпелаг у зоні Тихоокеанського вогняного кільця, де землетруси трапляються часто.

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