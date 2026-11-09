У Варшаві 11 листопада заборонять носіння розрядженої зброї — Polsat News

У Варшаві, Польща, 11 листопада запровадять тимчасову заборону на носіння або переміщення будь-яких видів зброї в розрядженому стані. Обмеження діятиме у Національний день незалежності Польщі. Як повідомляє Polsat News, відповідну постанову міністра внутрішніх справ та адміністрації від 4 листопада 2026 року оприлюднили в польському Віснику законів.

Заходи безпеки на час урочистостей

У поліції пояснили, що заборону запровадили через необхідність забезпечити належний рівень безпеки учасників заходів з нагоди Національного дня незалежності. В обґрунтуванні до проєкту постанови зазначено, що до столиці щороку 11 листопада прибувають багатотисячні групи людей, які беруть участь в організованих цього дня подіях.

Автори документа вказали, що масштаб урочистостей потребує додаткових превентивних заходів для тимчасового підвищення рівня безпеки та підтримання громадського порядку. Подібні обмеження у Варшаві діяли також у попередні роки.

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Кого не стосується заборона

Виняток передбачено для осіб, які мають зброю на підставі свідоцтва, виданого окремим суб’єктам. Зокрема, це стосується підприємців і організацій із внутрішніми службами охорони, ліцензованих компаній із надання охоронних послуг, а також працівників установ і підприємств, яким зброя потрібна для особистого захисту через особливий ризик посягання на життя чи здоров’я під час виконання службових обов’язків.

На території всієї Польщі також діють другий ступінь тривоги BRAVO та другий ступінь тривоги BRAVO-CRP. На залізничних лініях, якими управляють PKP Polskie Linie Kolejowe та PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, діє третій ступінь тривоги CHARLIE.

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