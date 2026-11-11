У Варшаві під час Дня незалежності затримали 59 людей — Polsat News

У Варшаві, Польща, під час заходів з нагоди Національного свята незалежності 11 листопада поліція затримала 59 людей. Як повідомляє Polsat News, правоохоронці оприлюднили підсумки роботи під час різних святкових зібрань у місті.

Причини затримань

Речник варшавської поліції Яцек Вішнєвський заявив, що 41 із затриманих мали при собі речовини, заборонені законодавством. Серед затриманих також було шестеро людей, яких розшукували слідчі ізолятори та пенітенціарні установи.

Ще чотирьох людей затримали за порушення заборони на використання безпілотників. За словами речника, правоохоронці також фіксували порушення обмежень щодо носіння та використання піротехніки. Випадків носіння вогнепальної зброї поліція на той момент не виявила.

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Дії щодо піротехніки

Вішнєвський повідомив, що станом на 19:00 поліцейські вжили заходів щодо 86 людей у справах, пов’язаних із використанням або носінням піротехнічних засобів. Поліція вилучила понад 450 одиниць матеріалів, класифікованих як заборонені.

Речник поліції зазначив, що, попри зафіксовані інциденти, заходи 11 листопада відбулися безпечно. Він подякував правоохоронцям за роботу, а учасникам зібрань — за дотримання рекомендацій служб.

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