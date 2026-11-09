У Варшаві підтвердили проведення Маршу незалежності 11 листопада — RMF24

У Варшаві, Польща, 11 листопада відбудеться Марш незалежності. Хода розпочнеться о 14:30 на кільці імені Романа Дмовського, пройде Єрусалимськими алеями та мостом Понятовського й завершиться на галявинах біля Національного стадіону. Про це повідомляє RMF24.

Маршрут і програма

На галявинах біля Національного стадіону розмістять так звану Сцену незалежності. Після завершення ходи учасники зможуть відвідати концерти, заплановані на території біля стадіону.

Перед початком маршу, з 9:00 до 14:00, на Центральній алеї працюватиме Містечко незалежності з розвагами для жителів і гостей польської столиці. Марш є частиною заходів до Національного свята незалежності Польщі, яке відзначають 11 листопада.

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Обмеження безпеки

Після трагічних подій у Кракові з’явилися спекуляції, що Марш незалежності у Варшаві можуть скасувати. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у соцмережі X, що ніхто не планує забороняти захід.

За даними RMF24, 7 листопада 24-річний чоловік в’їхав автомобілем на Головну ринкову площу Кракова та відкрив вогонь по перехожих. Видання повідомило про шістьох загиблих і понад десятьох поранених. Чоловік помер у лікарні після поранення під час перестрілки з поліцією.

У Варшаві запровадили низку обмежень безпеки. Воєвода Мазовецького воєводства заборонив носити, переміщати та використовувати піротехнічні вироби. Згідно з проєктом розпорядження Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, 11 листопада також має діяти заборона на носіння або переміщення будь-якої зброї, зокрема незарядженої.

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