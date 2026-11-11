У Варшаві тисячі людей зібралися на ультраправий марш — The Independent

У Варшаві 11 листопада тисячі людей зібралися на щорічний ультраправий марш до Дня незалежності Польщі. Перед початком заходу в столиці посилили присутність поліції, а на прилеглих до місця старту вулицях встановили бетонні бар’єри. Про це повідомляє The Independent.

Посилені заходи безпеки

Поліція залучила до охорони маршу додаткових правоохоронців з інших регіонів країни, однак точну їхню кількість не назвала. Правоохоронці також обшукували територію поблизу місця початку ходи в центрі міста.

Марш у Варшаві вже тривалий час спричиняє суперечки між правими партіями та центристами, які нині перебувають при владі. Критики вважають, що захід використовують як майданчик для поширення расизму й антисемітизму. Учасники, своєю чергою, називають його виявом національної гордості. Раніше влада намагалася перешкоджати проведенню маршу через сутички окремих учасників із політичними опонентами або поліцією.

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Реакція прем’єра та організаторів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед маршем закликав до стриманості на тлі загострення політичних суперечок. Це сталося після заяв міністрів про те, що масова стрілянина в Кракові могла бути пов’язана з ультраправою ідеологією нападника.

За даними видання, 7 листопада 24-річний Міхал Оксінський убив шістьох людей, серед яких був громадянин Великої Британії, та поранив ще 15 осіб на ринковій площі Кракова. Згодом він загинув у перестрілці з поліцією. У будинку його родини в Островці-Свентокшиському поліцейські виявили тіла трьох людей; за даними правоохоронців, це були його мати, батько та сестра, яких, імовірно, застрелили. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що Оксінський мав радикальні погляди та захоплювався ультраправими ідеологіями.

Організатори маршу закликали не використовувати трагедію для політичних цілей. Вони очікували рекордної кількості учасників, зокрема прибуття націоналістів з інших країн Європи.

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