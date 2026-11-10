У Варшаві знайшли мушкетні кулі часів повстання Костюшка — RMF24

У Варшаві, в районі вулиць Свєнтоєрської та Длугої, археологи виявили мушкетні кулі, які датують 1794 роком — періодом повстання Костюшка. Розкопки проводять на ділянці, де планують звести два нові будинки. Про знахідки повідомляє RMF24.

Сліди боїв XVIII століття

Мазовецький воєводський консерватор пам’яток заявив, що поблизу площі Красінських і вулиці Свєнтоєрської відбувся бій між жителями Варшави та російськими військами. За його словами, російські сили намагалися прорватися у бік Цитаделі, але жителі міста перекрили їм шлях.

Консерватор зазначив, що мушкетні кулі, знайдені у значній кількості, є пам’яткою про ці бої. RMF24 називає знахідки, датовані 1794 роком, найдавнішими серед виявлених на цій ділянці.

Археологи також знайшли обпалені цеглини та конструкцію печі кузні, яка діяла у XVII столітті. Усі предмети передадуть фахівцям для детального аналізу: їх вимірюватимуть, описуватимуть і порівнюватимуть із подібними пам’ятками з Польщі та інших країн Європи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рештки забудови XIX століття

На ділянці розкопок виявили фрагменти мурів кам’яниць XIX століття, зруйнованих під час Варшавського повстання. Серед руїн знайшли предмети повсякденного вжитку, зокрема скло, порцеляну, кераміку та інструменти.

Окрему увагу дослідників привернули друкарські матриці. Вони, за даними видання, свідчать, що на вулиці Длугій у XIX столітті працювали майстерні, невеликі крамниці та інші малі підприємства.

Свєнтоєрська вулиця раніше була межею Старої та Нової Варшави, а Длуга — однією з головних доріг у західному напрямку. До щільної забудови XIX століття на цій території переважали сади, стайні та господарські споруди.

Читай нас у