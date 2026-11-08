У Вейпі зафіксували рекордні 39,8 °C у листопаді — ABC News Australia

У місті Вейпа на півострові Кейп-Йорк на півночі Австралії зафіксували найспекотніший листопадовий день за весь період спостережень: у суботу температура сягнула 39,8 °C. Регіони крайньої півночі штату Квінсленд переживають екстремальну хвилю спеки.

Як повідомляє ABC News Australia, у Вейпі вже 33 дні поспіль максимальна температура перевищує 36 °C. Метеорологиня Кімба Вонг заявила, що над частиною півострова зберігається тепла й нестійка повітряна маса, яка не зміниться протягом тижня.

Попередження про екстремальну спеку

Бюро метеорології Австралії оголосило попередження про екстремальну спеку для півострова Кейп-Йорк. Попередження про сильну хвилю спеки також діє для кількох районів від регіону Галф-Кантрі до Вітсанді.

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У західній частині півострова Кейп-Йорк протягом наступного тижня очікують денну температуру від високих 30-х до низьких 40-х градусів. Нічна температура може триматися на рівні від середніх до високих 20-х градусів.

Коротка пауза в грозах на південному сході

Водночас південний схід Квінсленду отримав короткий перепочинок після гроз, що спостерігалися в регіоні впродовж останнього тижня. У районі Маккея та гірського масиву Юнгелла в понеділок можливі локальні сильні дощі й грози.

За прогнозом Бюро метеорології, у середу та четвер на південному сході штату знову може зрости ризик сильних гроз через наближення нового жолоба. У Квінсленді також залишаються чинними кілька попереджень про повені, зокрема помірного рівня — для річок Барку, Буллу та Верхня Балонна.

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