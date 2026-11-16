У Великій Британії почався видобуток газу з родовища в Північному морі — BBC News

На газовому родовищі Jackdaw у Північному морі, за 150 миль на схід від Абердина у Великій Британії, розпочався видобуток газу. Паливо вже почало надходити до країни, повідомляє BBC News.

Постачання через наявну інфраструктуру

Розробку родовища минулого місяця схвалив уряд Великої Британії після тривалого періоду невизначеності та судового розгляду. Jackdaw управляє компанія Adura в межах спільного підприємства Shell і норвезької державної енергетичної компанії Equinor.

Газ із Jackdaw спершу подаватимуть на чинну платформу Shearwater для обробки, а потім трубопроводом транспортуватимуть до газового термінала St Fergus в Абердинширі. За оцінкою Adura, родовище забезпечуватиме близько 6% видобутку газу у Великій Британії та зможе постачати енергію для 1,4 млн домогосподарств. З урахуванням імпортного газу це становить приблизно 2% сукупного попиту країни.

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Економічні та кліматичні суперечки

Британський уряд очікує, що за прогнозовані 11 років роботи Jackdaw підтримає національне газопостачання, збереже сотні робочих місць і додасть економіці 2,9 млрд фунтів стерлінгів. Міністерка енергетики Міатта Фанбулле заявила, що проєкт має допомогти зменшити використання імпортного газу з вищими викидами під час переходу країни на відновлювану та ядерну енергетику.

Водночас екологічні організації та частина депутатів розкритикували рішення. У січні 2025 року Судова палата в Единбурзі визнала незаконними попередні дозволи на Jackdaw і нафтовий проєкт Rosebank, оскільки розробники не надали достатньої оцінки кліматичного впливу від спалювання видобутих викопних палив. Компаніям дозволили продовжувати підготовчі роботи, але не видобувати нафту й газ до підготовки нових екологічних оцінок.

Рішення щодо початку видобутку на Rosebank, найбільшому відомому нерозробленому нафтовому родовищі Великої Британії біля Шетландських островів, ще не ухвалено. На відміну від газу Jackdaw, більшу частину нафти Rosebank планують вивозити танкерами та продавати на міжнародних ринках.

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