У Великій Британії SMS утричі підвищили участь у скринінгу раку кишківника — News-Medical

Автоматизовані SMS-нагадування утричі підвищили участь у скринінгу раку кишківника серед жителів Лондона у Великій Британії, які не повернули домашній тест після першого запрошення. Це показало рандомізоване контрольоване дослідження за участю 3129 людей у восьми районах британської столиці, повідомляє News-Medical.

Результати дослідження

Дослідники з Університету Суррею, Університетського коледжу Лондона та Університету королеви Марії в Лондоні порівняли три підходи. Одна група не отримувала подальших контактів, другій надсилали автоматичні SMS, а третій спершу надсилали повідомлення, після чого телефонували навігатори для пацієнтів, навчені допомагати долати поширені бар’єри для скринінгу.

SMS-нагадування надсилали на 19-му, 21-му, 23-му та 25-му тижнях. У групі без подальшого контакту скринінг пройшли 2% учасників, тоді як у групі SMS цей показник становив 6,5%. Телефонна підтримка підвищила участь до 7,5%. Обидва способи дали приблизно утричі вищу участь порівняно з відсутністю подальшого контакту.

Вартість SMS-стратегії становила 1,82 фунта стерлінгів за кожну додатково обстежену людину. Менше ніж 1% учасників відмовилися від отримання текстових повідомлень.

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Бар’єри для скринінгу

Найпоширенішими причинами непройденого тесту були переконання, що людина вже пройшла обстеження, — 19,4%, неотримання тестового набору — також 19,4%, а також брак часу — 13,4%. Чоловіки, які вважали, що вже мають актуальний результат, особливо добре реагували на телефонні дзвінки: після розмови скринінг завершили 39,6% таких чоловіків проти 20,4% жінок із такою ж причиною.

Загальний рівень участі у скринінгу раку кишківника в Лондоні становить 63,8%, що на вісім відсоткових пунктів менше за середній показник у країні. Автори дослідження підрахували, що запровадження SMS-нагадувань по всьому Лондону могло б забезпечити скринінг ще для 18 тисяч людей щороку та в середньому допомогти виявляти на ранній стадії ще 50 випадків раку кишківника.

У дослідженні, опублікованому в British Journal of Cancer, ішлося про програму NHS в Англії для людей віком від 50 до 74 років. Вона передбачає домашній фекальний імунохімічний тест, що виявляє сліди крові у зразку калу.

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