У Великій Британії в січні зросте ціновий ліміт на газ та електроенергію, що вплине на мільйони домогосподарств зі стандартними змінними тарифами. Регулятор Ofgem переглядає цей ліміт щокварталу: він визначає максимальну вартість одиниці спожитого газу й електрики, а не остаточну суму рахунку.

Як повідомляє BBC News, головним чинником підвищення є зростання гуртових цін на газ. За даними видання, вони зросли на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном. Механізм поширюється на понад 20 млн домогосподарств в Англії, Шотландії та Уельсі; у Північній Ірландії діє окрема система.

Кого стосуються зміни

Фактичний рахунок залежить від обсягу споживання, способу оплати, регіону, типу та енергоефективності житла, кількості мешканців і погоди. Орієнтовний показник Ofgem для типового домогосподарства, яке оплачує газ і електроенергію прямим дебетом, становить 9 500 кВт·год газу та 2 500 кВт·год електрики на рік.

Близько 11 млн домогосподарств із фіксованими тарифами не побачать змін до завершення строку дії своїх договорів. Споживачам зі змінними тарифами радять перед зміною цінового ліміту передати точні показники лічильника, щоб уникнути розрахунку оціненого споживання за неправильною ставкою. Власникам справних розумних лічильників цього робити не потрібно.

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Допомога та складові рахунку

Тимчасове скасування ПДВ на побутову електроенергію зменшило типовий річний рахунок приблизно на 45 фунтів стерлінгів. Крім того, мільйони домогосподарств мають отримати автоматичну виплату у 100 фунтів для покриття зимових витрат.

Ofgem також регулює щоденну фіксовану плату за підключення до газових та електричних мереж. У період із 1 жовтня до 31 грудня 2026 року її середній рівень для клієнтів із прямим дебетом становить 54,83 пенса на день за електроенергію та 29,68 пенса за газ. Уряд оголосив про намір скасувати фіксовану плату за газ, однак деталей механізму ще не оприлюднив.

Із квітня 2026 року в рахунках почали відображатися витрати на модернізацію електричних і газових мереж. Ofgem у грудні 2025 року схвалив інвестиції обсягом 28 млрд фунтів стерлінгів. До 2031 року ці витрати передбачають додаткові 108 фунтів у рахунках за енергію, а нинішні платежі додають близько 6 фунтів на місяць до рахунку типового домогосподарства, на яке поширюється ціновий ліміт.

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