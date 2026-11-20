У Великій Британії від літа закрили ще вісім готелів, у яких проживали шукачі притулку. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає Anadolu Agency.

Кількість готелів скорочується

За даними відомства, закриті заклади розташовані в різних частинах країни — від Борнмута до Фолкерка. Від початку року влада припинила використовувати для розміщення шукачів притулку загалом 52 готелі.

Нині у Великій Британії, за даними уряду, залишаються відкритими приблизно 140 таких готелів. Для порівняння: на піку у 2023 році їх було близько 400, а під час виборів у липні 2024 року — 213.

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Дані про кількість людей

Кількість людей, які проживають у готелях для шукачів притулку, за рік скоротилася вдвічі — до 16 тисяч. Це на 71% менше за піковий показник у 56 тисяч осіб, зафіксований за попереднього уряду.

Міністерка з питань прикордонної безпеки та притулку Анна Терлі заявила, що урядові реформи сприяли скороченню прибуттів малими човнами та кількості заяв на притулок. За її словами, показники розгляду справ і видворень зросли. За оцінкою уряду, кількість людей у житлі, що фінансується коштом платників податків, за рік зменшилася на 13 800 осіб, або на 13%.

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