У Великій Британії кількість зимових днів із температурою повітря 0°C або нижче за десятиліття до 2025 року була приблизно на чверть меншою, ніж у 1961–1990 роках. На півдні Англії скорочення становило близько третини, тоді як середня кількість літніх днів, коли температура сягала 25°C, у країні більш ніж подвоїлася, повідомляє BBC News.

Метеорологічна служба Великої Британії пов'язує зміни сезонів зі зміною клімату. За оцінкою її кліматолога Джеймса Поупа, літо у країні стає довшим, а зима — коротшою. Науковці оцінюють поточний рівень глобального потепління у 1,4°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Прогноз для зим і літа

Якщо глобальне потепління сягне 2°C, середня кількість зимових морозних днів у Великій Британії може становити близько 24 — проти 38 у 1961–1990 роках. Кількість літніх днів із температурою щонайменше 25°C може зрости приблизно до 15 за сезон, тоді як у попередній базовий період вона становила трохи більше чотирьох.

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Фахівець команди кліматичної безпеки Met Office Томас Крокер зазначив, що погода й надалі змінюватиметься від року до року, але загальний температурний рівень уже змістився. За його словами, екстремальна спека та рекордно теплі дні траплятимуться частіше, а екстремальний холод — рідше. Дослідження Met Office також вказують на продовження літа в осінній період і можливе зменшення осінніх опадів.

Вплив на фермерів і тварин

Зміна умов уже позначається на сільському господарстві. Вологі зими ускладнюють посівні роботи та сприяють поширенню шкідників і хвороб, а сухе літо створює дефіцит води для вирощування культур. Виконавчий директор British Growers Джон Волгейт заявив, що врожайність цвітної капусти, білоголової капусти та броколі цього року знизилася приблизно на 50%. Водночас полуниця, за його оцінкою, мала добрий сезон.

Фермер із Норфолка Тім Янг через спекотніші й сухіші літа та меншу кількість холодних днів висадив виноградник три роки тому. Торік він зібрав удвічі більше винограду, ніж очікував. Тепліші зими також впливають на дику природу: кажани можуть прокидатися від сплячки за нестачі комах, а земноводні, які раніше виходять зі сплячки та розмножуються, ризикують потрапити під похолодання.

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