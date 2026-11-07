У Венесуелі QR-помилки блокують кредити, заявили постраждалі — The Rio Times

У штаті Ла-Гуайра у Венесуелі власники житла, які втратили домівки під час землетрусів 24 червня, заявляють про проблеми з отриманням субсидованих державою кредитів на придбання нового помешкання. За їхніми словами, QR-коди, сформовані після перевірок будівель, містять неправильні назви, адреси або оцінки рівня пошкоджень. Банки вимагають підтвердження обвалення будинку, тому невідповідність даних зупиняє розгляд заявок.

Скарги мешканців Ла-Гуайри

Як повідомляє The Rio Times, про помилки заявили власники квартир у 38 житлових комплексах. За даними, наведеними у публікації, венесуельське новинне видання нарахувало щонайменше 118 будівель на центральному узбережжі країни, записи щодо яких містять суперечливі дані.

Зокрема, мешканці житлового будинку Abejita II у Карабальєді стверджують, що перша інспекція визнала споруду зруйнованою. Під час повторної перевірки будинок, за їхніми словами, залишився позначеним червоним кольором, однак QR-код містить інформацію лише про незначні пошкодження. Мешканці кажуть, що без запису про обвалення не можуть подати заявку на позику, хоча повертатися до будинку небезпечно.

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Мешканка Ракель Еррера розповіла журналістам, що її будинок поблизу Пуерто-В’єхо в Ла-Гуайрі обвалився, а її чоловік і сестра загинули. За її словами, у QR-коді будинок зазначений під іншою назвою та в іншій парафії, через що дані не збігаються з поданими документами.

Умови програми Venezuela Renace

Заявки на кредити приймають у межах державної програми Venezuela Renace. Міністерство економіки і фінансів Венесуели визначило першими банками для приймання заяв Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores і Banco del Tesoro. За даними відомства, банки мають надати відповідь заявникові протягом п’яти робочих днів.

Для житла вартістю до 70 тисяч доларів держава покриває 80% ціни, а покупець фінансує решту. Для помешкань вартістю від 70 тисяч до 100 тисяч доларів субсидія становить 50%, а строк кредитування може сягати 25 років. За даними, наведеними The Rio Times, станом на 3 листопада у базі Комісії з питань придатності житла було зазначено 999 зруйнованих будівель у Ла-Гуайрі, зокрема житлові будинки, магазини та громадські споруди.

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