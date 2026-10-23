У Венесуелі відбувся перший за майже два роки протест за вільні вибори — The Hindu

У Венесуелі 22 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці під час першої майже за два роки загальнонаціональної акції опозиції. Учасники вимагали проведення вільних виборів та інших політичних змін, повідомляє The Hindu.

Вимога провести вибори

Лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що вибори мають відбутися не пізніше липня 2027 року. За даними видання, вона майже рік перебуває за межами Венесуели, після того як переховувалася в країні на тлі спірних виборів 2024 року.

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Позиція тимчасового уряду

США співпрацюють із тимчасовим урядом Венесуели, який очолює виконувачка обов’язків президента Дельсі Родрігес. Reuters, матеріал якого опублікувало The Hindu, повідомляє, що американські сили захопили президента Ніколаса Мадуро в січні.

Дата голосування не визначена

Президент США Дональд Трамп і Дельсі Родрігес заявляли, що вибори відбудуться. Водночас вони не назвали дати ані парламентського голосування, ані загальнонаціональних президентських виборів. Під час демонстрацій присутність сил безпеки була помітно незначною.

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