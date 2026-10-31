У Венесуелі за два дні померли двоє тяжкохворих ув’язнених — The Rio Times

У Венесуелі 26 та 27 жовтня 2026 року померли двоє чоловіків, які перебували під вартою та мали тяжкі захворювання. Венесуельська правозахисна організація «Венесуельська обсерваторія в’язниць» вимагає провести неупереджене розслідування обставин надання їм медичної допомоги, повідомляє The Rio Times.

Смерті у двох штатах

Ренді Рамон Ладера Араухо утримували у в’язниці Санта-Ана, офіційна назва якої — Centro Penitenciario de Occidente I, у штаті Тачира на заході країни. Він помер 26 жовтня в Центральній лікарні Сан-Крістобаля. За інформацією, яку отримала обсерваторія, чоловік хворів на лейкемію.

Наступного дня, 27 жовтня, помер Ільдефонсо Гіль, якого тримали під вартою до суду в поліцейських камерах Гуайпаро в місті Пуерто-Ордас, штат Болівар. За даними організації, він помер від раку обличчя на пізній стадії.

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Вимога розслідування

Директор Венесуельської обсерваторії в’язниць Умберто Прадо закликав до негайного, ретельного та неупередженого розслідування. Правозахисники хочуть встановити, яку медичну допомогу отримували обидва чоловіки та чи могли затримки або бездіяльність вплинути на їхнє життя.

Щодо Гіля обсерваторія також порушила питання про відхилення попередніх прохань застосувати гуманітарний захід — звільнення або домашній арешт за станом здоров’я. Організація заявила, що рішення про домашній арешт з’явилося вже після смерті чоловіка.

За даними обсерваторії, у в’язниці Санта-Ана утримують понад 1300 людей за проєктної місткості 800. Організація також згадала про дві інші смерті ув’язнених у цій установі в травні та червні. В оприлюднених 30 жовтня повідомленнях не було офіційної відповіді влади Венесуели щодо цих випадків.

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