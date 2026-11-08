У в’язницях Нового Південного Уельсу скарги зросли на 60% — ABC News Australia

У в’язницях австралійського штату Новий Південний Уельс за рік до 30 червня 2026 року зафіксували 32 168 скарг від ув’язнених — на 60% більше, ніж роком раніше. Про це йдеться у щорічному звіті незалежних громадських представників Official Visitors, які перевіряють умови в установах виконання покарань, повідомляє ABC News.

У штаті працюють 93 Official Visitors, призначені для перевірки умов у закладах для дорослих і молоді. Вони особисто приймають запити та скарги ув’язнених, а також подають звіти уряду Нового Південного Уельсу.

Причини скарг

У 2025–2026 роках найчастіше ув’язнені скаржилися на медичні питання. Також суттєво зросла кількість звернень щодо несправедливого ставлення, планшетних комп’ютерів і розпорядку в установах.

Одним із найбільших джерел скарг у звіті названо обмеження перебування ув’язнених поза камерами та локдауни. Автори документа зазначили, що нестача персоналу й пов’язані з нею обмеження посилювалися через обмежену кількість справних планшетів і вартість телефонних дзвінків.

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У Corrective Services NSW заявили, що збільшення кількості скарг не обов’язково свідчить про погіршення умов утримання. За словами представниці служби, на показник також могли вплинути більша кількість ув’язнених, частіші візити Official Visitors і довіра до незалежного механізму подання скарг.

Зростання кількості людей під вартою

Професорка права Технологічного університету Сіднея Талія Ентоні заявила, що її вразив масштаб зростання скарг, адже він значно перевищує приріст кількості людей у в’язницях. За даними Бюро статистики злочинності та прикладних досліджень Нового Південного Уельсу, за три роки до 2026 року кількість людей у досудовому ув’язненні збільшилася на 32%.

Генеральний секретар Public Service Association NSW Стюарт Літл оцінив, що близько 7 тисяч людей із приблизно 14,2 тисячі ув’язнених у штаті перебувають під вартою до суду. У вересні уряд оголосив про відновлення роботи законсервованого виправного центру Dawn de Loas у Сільвервотері та прискорення створення додаткових місць у виправному центрі Parklea.

У звіті зазначено, що переважну більшість скарг врегулювали безпосередньо в установах, а до комісара Corrective Services NSW передали лише невелику частину звернень.

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