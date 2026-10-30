В Австралії ABC News Australia виявила десятки коронерських розслідувань, у яких зафіксували недоліки в оцінюванні ризиків для психічного здоров’я, нагляді та медичній допомозі ув’язненим у в’язницях штату Новий Південний Уельс. ABC виявила 20 розслідувань із порушеннями під час скринінгу ризиків, 14 — із неналежним наглядом та 27 — із недоліками клінічної допомоги.

Справа Бейлі Макандера

Однією з таких справ стала смерть Бейлі Макандера, який перебував у виправному центрі Каріонг у Госфорді. 4 листопада 2019 року він повідомив психологині про суїцидальні думки, після чого його перевели до камери для оцінювання стану. Коронерка встановила, що психологиня не ознайомилася з його медичними записами, де були відомості про тривожність, панічні атаки та нещодавній початок приймання антидепресантів.

Після переведення Макандер протягом двох годин 67 разів натискав кнопку інтеркому, часто у стані сильного стресу, просив зустрічі з психологинею і казав, що не може дихати. Коронерка дійшла висновку, що він, імовірно, переживав панічну атаку. Наступного ранку група втручання щодо ризиків обговорювала варіанти, за яких ув’язнений міг би контактувати з іншими людьми, однак старший охоронець, який не входив до її складу та не мав підготовки для роботи в таких групах, фактично перебрав на себе ухвалення рішення.

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Ізоляція та нестача фахівців

Коронерка визнала рішення помістити та залишити Макандера в камері для оцінювання непотрібним і неналежним. У камері цілодобово горіло світло, він не мав доступу до відкритого простору чи двору для прогулянок і тривалий час залишався сам. Судова психіатриня Керрі Ігл заявила на слуханнях, що ізоляція ув’язнених із суїцидальними ризиками є практикою, характерною саме для пенітенціарної системи, та може посилювати страждання і безнадію.

У виправному центрі Каріонг не було вечірньої медсестринської зміни, служб допомоги при залежностях та медсестри з психічного здоров’я. Макандера направили на щотижневе консультування, але він потрапив до психологині лише через дев’ять тижнів — у день переведення до камери для оцінювання стану.

ABC також виявила 29 коронерських розслідувань, у яких ув’язнені стикалися з неприйнятними затримками в отриманні необхідної медичної допомоги. Серед описаних випадків — смерті тяжкохворих ув’язнених у черзі на психіатричне ліжко, нестача психіатрів та ситуації, коли люди із шизофренією рідко або взагалі не отримували допомоги психіатра під час ув’язнення.

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