Науковці виявили у морських відкладах навколо Антарктиди свідчення існування величезної гірської системи, що сформувалася приблизно 600 мільйонів років тому під час об’єднання материків у суперконтинент Гондвану. На думку авторів дослідження, ці гори могли бути співмірними з сучасними Гімалаями та Тибетським нагір’ям, повідомляє Live Science.

Циркони з морського дна

Більша частина Антарктиди прихована під льодовиковим щитом, тому її давню геологічну історію складно досліджувати безпосередньо. Команда пробурила морське дно у 12 місцях навколо континенту та відібрала зразки осадових порід.

У зразках шукали уламкові циркони — стійкі мінерали, які можуть зберігатися після руйнування гірських порід. Дослідники визначили вік 1712 зерен циркону, вилучених із морських відкладів, і зіставили їх із глобальною базою даних таких мінералів. За геохімічними характеристиками цирконів можна встановлювати їхнє походження.

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Автори роботи, опублікованої 12 вересня в журналі Earth and Planetary Science Letters, дійшли висновку, що під час формування Гондвани відбулося кілька великих зіткнень континентів. Гондвана об’єднувала території сучасних Південної Америки, Африки, Аравії, Мадагаскару, Індії, Австралії та Антарктиди.

Гіпотеза про вплив на життя

Науковці припустили, що ерозія цих гір могла переносити значні обсяги поживних речовин до океану. Вони пов’язують цей процес із умовами, які могли сприяти розвитку складного життя під час кембрійського вибуху — періоду швидкого урізноманітнення живих організмів приблизно 541–485 мільйонів років тому.

Утім, залучені до коментарів фахівці закликали обережно трактувати цей висновок. Геохімік Еліас Руген з Університету Саутгемптона зазначив, що за такими даними складно визначати висоту давніх гір. Петролог Нейтан Дачко з Університету Маккуорі також вважає зв’язок між горами Гондвани та кембрійським вибухом перспективною гіпотезою, а не встановленим причинно-наслідковим зв’язком.

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