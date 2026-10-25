У відповідях прем’єрці Такаїті в X побільшало згадок мігрантів — The Japan Times

У Японії у відповідях на публікації прем’єр-міністерки Санае Такаїті у соцмережі X суттєво зросла кількість згадок про іноземців та іммігрантів. За рік від її інавгурації 21 жовтня попереднього року Такаїті опублікувала 868 дописів, які станом на п’ятницю зібрали 1 502 698 відповідей. Із них 112 481, або 7,5%, містили згадки про іноземних громадян чи іммігрантів, повідомляє The Japan Times з посиланням на аналіз агентства Jiji.

Зростання після допису про політику

Дослідження Jiji провели за допомогою інструменту аналізу соцмереж Brandwatch. Водночас лише 16 дописів Такаїті, або 1,8% від їхньої загальної кількості, містили терміни «іноземні громадяни» або «іммігранти».

27 вересня прем’єр-міністерка опублікувала пояснення політики щодо іноземних громадян, зокрема щодо посилення вимог для отримання постійного проживання. Того дня кількість відповідей на цю тему зросла до 4 908 проти 216 напередодні. До цього добова кількість таких відповідей перевищувала тисячу лише вісім разів, однак після 27 вересня цей показник утримувався вище тисячі чотири дні поспіль — до 30 вересня.

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Відповіді під дописом про безпеку дітей

Найбільше згадок про іноземців або іммігрантів зібрав допис Такаїті від 18 жовтня, присвячений безпеці дітей дорогою до школи та запобіганню злочинам. Хоча публікація не стосувалася іноземних громадян, 6 505 відповідей — понад половина від усіх під цим дописом — містили такі згадки.

У більшості цих відповідей стверджувалося, що імміграційна політика уряду нібито загрожує безпеці дітей, а Японія має припинити приймати іммігрантів. Частина відповідей також містила занепокоєння можливим навантаженням на систему соціального забезпечення та необґрунтовані твердження про те, що іноземці нібито часто уникають висунення обвинувачень.

За даними аналізу Brandwatch, негативних відповідей серед тих, що згадували іноземців або іммігрантів, було приблизно втричі більше, ніж позитивних. На початку роботи адміністрації Такаїті негативні та позитивні відповіді були більш збалансованими, однак згодом частка негативних зростала. Кількість іноземних жителів Японії станом на кінець червня досягла рекордних 4 281 026 осіб.

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