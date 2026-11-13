У Вікторії комісія почула про попередження підрядникам щодо майбутніх робіт — The Guardian

Королівська комісія у штаті Вікторія, Австралія, заслухала свідчення про те, що підрядникам залізничного проєкту в Санбері могли повідомити: якщо вони не владнають трудовий спір, то не матимуть подальших робіт у штаті. Як повідомляє The Guardian, про це заявив колишній посадовець Victorian Infrastructure Delivery Authority Пітер Вілкінсон.

Свідчення про розмову

Комісія з питань доброчесності великих державних і цивільних інфраструктурних проєктів розглядає трудовий спір навколо робіт із ліквідації залізничного переїзду на Gap Road у Санбері у 2022 році.

За словами Вілкінсона, у розпал спору його керівник у Vida Еван Таттерсолл сказав йому 6 або 7 червня 2022 року, що обговорював ситуацію з офісом міністра. Вілкінсон припустив, що йшлося про офіс тодішньої міністерки транспортної інфраструктури Джасінти Аллан.

Як свідчив Вілкінсон, Таттерсолл сказав, що якщо підрядники не можуть упоратися з виробничими відносинами у Вікторії, то не матимуть там подальших робіт. Він уточнив, що йшлося про компанії John Holland і CPB Constructions. На той час вони брали участь у тендері на проєкт залізниці до аеропорту Мельбурна, однак Вілкінсон заявив, що не знав, чи було це відомо офісу міністра.

Вілкінсон передав цю інформацію генеральному менеджеру Rail Network Alliance Джо Айгуру. Пояснюючи відсутність запису розмови з Таттерсоллом, він сказав, що ситуація розвивалася дуже швидко.

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Заяви представника підрядника

Комісія також заслухала Стівена Віллеллу, директора з реалізації проєкту на майданчику. Він розповів про зустріч у штаб-квартирі CFMEU, яка, за його словами, зрештою сприяла завершенню трудового спору. Віллелла назвав необхідність такої зустрічі вкрай неприємною для представників будівельної компанії.

Він заявив, що жодна з порушених профспілкою проблем безпеки не була настільки серйозною, щоб зупиняти роботи. Також Віллелла стверджував, що працівники боялися CFMEU та зазнавали тиску з боку профспілкових посадовців.

За словами Віллелли, профспілковий організатор Джо Майлз під час зустрічі говорив, що співпраця могла б допомогти отримати майбутні тендери, зокрема щодо залізниці до аеропорту Мельбурна. Він також заявив, що Майлз говорив про прямі контакти з офісом Аллан.

Раніше комісія чула, що представники CFMEU зупинили роботи на майданчику через заявлені питання безпеки. Роботи відновилися після призначення двох представників профспілки з охорони праці та зміни компаній, які надавали послуги з організації руху й найму працівників. Слухання під головуванням комісара Крістофера Куракіса тривають.

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