У Вікторії стартують слухання комісії щодо Big Build — The Guardian

В австралійському штаті Вікторія в понеділок розпочнуться двотижневі публічні слухання Королівської комісії з питань доброчесності великих державних інфраструктурних і цивільних будівельних проєктів. Розгляд питань, пов’язаних із програмою Big Build, відбудеться в розпал передвиборчої кампанії перед виборами у штаті, запланованими на 28 листопада.

Як повідомляє The Guardian, створення комісії було першим рішенням прем’єра Вікторії Бена Керролла. Водночас він не впливає на графік слухань і перелік викликаних осіб. Керролл заявляв, що хоче бути прем’єром, який виконує обіцянки щодо доброчесності.

Заяви про управління проєктами

Колишня омбудсменка Вікторії Дебора Гласс, яка обіймала посаду у 2014–2024 роках, назвала розслідування необхідним вивченням «ганебного розділу в історії Вікторії». За її словами, Керролл продемонстрував політичну мужність, ініціювавши комісію, робота якої може бути болісною як для його попередників, так і для Лейбористської партії.

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Експерт із планування Вільям Макдугалл, який має п’ять десятиліть досвіду роботи над урядовими проєктами Вікторії, у поданні до комісії заявив, що радники лейбористів могли впливати на великі проєкти без належної прозорості та підзвітності. Він стверджує, що в управлінні Big Build оголошення проєктів передували аналізу, незгода не заохочувалася, а підзвітність послаблювалася. Уряд заперечує ці твердження, а комісія має їх перевірити.

Перший фокус розгляду

Комісія повідомила, що серед її перших напрямів буде поведінка профспілки CFMEU на залізничних проєктах у Санбері. У 2024 році тодішній керівник вікторійського осередку CFMEU Джон Сетка залишив посаду після 12 років роботи, коли розслідування Nine оприлюднило низку звинувачень у порушеннях. Серед них були твердження про призначення високопоставлених представників байкерських угруповань профспілковими делегатами на об’єктах Big Build.

Опитування Roy Morgan у серпні серед 2084 жителів Вікторії показало, що корупція та провали у сфері доброчесності були головними чинниками, які могли б перешкодити респондентам голосувати за лейбористів. Лейбористська партія також визнала, що рішення Електротехнічної профспілки не фінансувати її виборчу кампанію може мати негативні наслідки.

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