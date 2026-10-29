У Вікторії водійці дали 8 років за смертельну ДТП — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії суд засудив 19-річну Самару Сабру до восьми років ув’язнення за лобове зіткнення на автостраді Г’юм поблизу Водонги, у якому загинула 16-річна Моллі Гопкінс. Суд встановив для неї мінімальний строк ув’язнення чотири роки та зарахував 367 днів, уже проведених під вартою.

Як повідомляє ABC News, Сабра визнала себе винною в керуванні автомобілем, що спричинило смерть, а також у спричиненні травм через необережні дії. Вирок ухвалив County Court штату Вікторія, який засідав у Водонзі.

Лобове зіткнення на автостраді

Аварія сталася приблизно о 00:52 3 жовтня 2025 року. За матеріалами суду, Сабра, якій тоді було 18 років і яка мала учнівський дозвіл на водіння, керувала викраденим Nissan X-Trail. На передньому пасажирському сидінні перебувала Моллі Гопкінс.

Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та лоб у лоб зіткнувся з іншою машиною. Гопкінс загинула на місці, а 23-річний водій іншого автомобіля дістав численних травм, що не загрожували життю. Поліція прибула за кілька хвилин і виявила Сабру затиснутою на водійському місці, тоді як моторний відсік автомобіля горів.

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Суддя Крісті Бреквеґ зазначила, що приблизно за хвилину до зіткнення Nissan рухався зі швидкістю від 145 до 170 км/год. За її словами, водіння Сабри було грубо недбалим і створювало небезпеку для інших учасників руху. У суді також повідомили, що в її організмі не виявили алкоголю чи наркотиків.

Обставини вироку

Суддя врахувала вік засудженої, раннє визнання провини та лист родині загиблої, у якому Сабра висловила жаль через те, що сталося. Водночас вона наголосила, що рівень моральної відповідальності Сабри був дуже високим, зокрема через те, що на момент ДТП та перебувала під заставою у справі про викрадення транспортного засобу.

Під час оголошення вироку суд зачитав заяви родини Моллі Гопкінс про наслідки її загибелі. Батько дівчини назвав втрату доньки довічним болем, а суддя зазначила, що її відсутність родина відчуває щодня.

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