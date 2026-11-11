У Вікторії за місяць зафіксували шість проникнень до станцій CFA — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії в жовтні зафіксували шість проникнень до станцій пожежної служби CFA, яка працює на волонтерських засадах. Це майже дорівнює середній кількості таких випадків за весь рік — від шести до восьми, повідомляє ABC News Australia.

Проникнення сталися в невеликих регіональних населених пунктах Тіммеринг, Чоколін, Керанг, Віннінду та Стоунгейвен. Станцію в Стоунгейвені, що поблизу Джилонга, двічі зламали протягом кількох днів. Звідти нічого не викрали, однак інциденти спричинили значні витрати на ремонт.

Викрадене обладнання та робота бригад

З інших станцій викрали радіостанції, бензопили, пожежне спорядження та дефібрилятори. Головний офіцер CFA Джейсон Геффернан заявив, що такі випадки можуть вплинути на здатність бригад реагувати на надзвичайні ситуації та створюють додаткове навантаження на волонтерів.

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У Чоколіні, поблизу Кемпердауна на південному заході Вікторії, після проникнення місцева бригада не могла працювати, тому під час надзвичайних ситуацій її підміняли сусідні підрозділи. Капітан бригади Лі Гаррі закликав CFA переглянути заходи безпеки, зазначивши, що окремі бригади самостійно організовують охорону, але мають різні фінансові можливості.

Перегляд системи безпеки

Генеральний менеджер CFA з інфраструктури та екологічних послуг Джаспер Мілліган повідомив, що служба оцінює варіанти посилення захисту, зокрема встановлення додаткових камер спостереження. CFA також проводить перевірки безпеки всіх об’єктів у штаті. У Вікторії працюють 1 200 пожежних бригад, тому швидкого вирішення проблеми не очікують.

Пожежні служби Вікторії готуються до складного сезону лісових пожеж після прогнозу теплої та сухої весни. Раніше влада попереджала про підвищений ризик пожеж, зокрема в Іст-Ґіпсленді, на крайньому південному заході штату, у районі Серф-Кост та на території на захід від Джилонга до південних частин лісу Вумбат.

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