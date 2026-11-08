У Вікторії закликали профінансувати навчання 5 тисяч волонтерів JP — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії Royal Victorian Association of Honorary Justices закликала уряд, який сформують після виборів 28 листопада, профінансувати навчання 5 тисяч нових волонтерів JP. Також асоціація просить надалі забезпечувати навчання ще 500 кандидатів щороку, повідомляє ABC News.

У Вікторії зареєстровано 3699 волонтерів JP, однак президент асоціації Родні Лавін вважає, що активно працюють приблизно 2 тисячі. За його оцінкою, близько 1500 зареєстрованих осіб більше не можуть виконувати ці обов'язки через вік, стан здоров'я або смерть. У Квінсленді налічується 80 тисяч JP, у Новому Південному Уельсі — 65 тисяч, а в Південній Австралії — близько 7 тисяч.

Послуги у Bunnings

Волонтери JP можуть засвідчувати юридичні документи, зокрема декларації, афідевіти та копії документів. Зазвичай вони працюють у поліцейських дільницях, бібліотеках або офісах місцевих рад. Частина торговельних центрів також надає місце для таких послуг.

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Лоретта Кормак, яка є JP уже 51 рік, нині працює в магазині будівельних товарів Bunnings в Алтоні, на заході Мельбурна. Це перший Bunnings, де жителі Вікторії можуть звернутися до JP під час покупок. За словами Кормак, такий формат дає змогу охопити людей, які не хочуть відвідувати поліцейські дільниці, а попит на послуги після перенесення роботи до магазину суттєво зріс.

Потреба в нових волонтерах

Лавін заявив, що штат не виділяв урядового фінансування на навчання JP з бюджету 2021–2022 років. Представники офісу лідерки Ліберальної партії Джесс Вілсон повідомили, що партія не брала на себе зобов'язань фінансувати таке навчання. Лейбористська партія не надала відповіді на запит ABC News.

Департамент юстиції та громадської безпеки Вікторії повідомив, що під час багаторічної кампанії набору в 2022–2025 роках призначив 800 нових JP. У районі Санрейзії на північному заході штату додатковий набір близько трьох років тому збільшив кількість волонтерів на 15 осіб. Водночас волонтерка Сью Мейсон із Мілдури застерегла, що частина досвідчених JP згодом припинить роботу, тому чисельність може швидко зменшитися.

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