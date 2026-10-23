У Вікторії жертви злочинів чекають на допомогу понад рік — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії деякі потерпілі від злочинів чекають на фінансову допомогу понад рік, водночас самостійно оплачуючи консультації та медичні послуги. Про це повідомляє ABC News із посиланням на правозахисників і комісарку штату у справах жертв злочинів Елізабет Ленґдон.

У 2024 році влада Вікторії змінила механізм підтримки потерпілих: нова Схема фінансової допомоги (FAS) скасувала необхідність звертатися до суду. Люди, які повідомили про злочин поліції, можуть подати заяву з дому. Безпосередні потерпілі можуть отримати до $63 401 на консультації, втрачений дохід, лікування та інші витрати.

Скарги на затримки

За словами Ленґдон, після запровадження FAS її офіс почав отримувати більше скарг. Вона наголосила, що системи підтримки не мають ставати додатковим джерелом стресу, адже затримки можуть серйозно вплинути на добробут і відновлення потерпілих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

42-річна Елісія Робертс, яка користувалася як попередньою, так і новою моделлю підтримки, заявила, що за FAS чекала на допомогу понад рік. Вона розповіла, що іноді годинами перебувала на телефонній лінії в очікуванні відповіді, а процес подання заяви негативно позначився на її відновленні. За її словами, заявники постійно перевіряють статус звернення через відсутність комунікації.

Черга заяв до юридичних служб

Юристка Азін Багакі Дженкін із South-East Monash Legal Service повідомила, що її організація перестала приймати нових клієнтів через накопичення нерозглянутих заяв. За її словами, деякі звернення, подані 15 місяців тому, досі очікують на підтримку. Потерпілі також стикаються зі складнощами під час користування онлайн-порталом і завантаження документів.

Юридична служба чула від людей, які позичали гроші у родичів або оплачували витрати власним коштом, очікуючи на компенсацію. За останніми відкритими даними, у 2024–2025 фінансовому році було завершено розгляд 6200 заяв FAS — приблизно 77% від поданих. Керівниця схеми Марні Вільямс заявила, що кожну заявку оцінюють індивідуально, а міністерка з питань підтримки жертв Рос Спенс сказала, що уряд і надалі шукатиме способи вдосконалити систему.

Читай нас у