У випробуванні лікування раку сечового міхура знизило ризик смерті на 42% — News-Medical

Комбінація імунотерапевтичного препарату дурвалумаб і таргетного препарату енфортумаб ведотин до операції з видалення сечового міхура, з подальшим застосуванням дурвалумабу після неї, знизила ризик смерті на 42% порівняно з самою операцією. Таких висновків дійшли автори міжнародного клінічного дослідження III фази VOLGA за участю 695 пацієнтів із м’язово-інвазивним раком сечового міхура.

Як повідомляє News-Medical, усі учасники не могли отримувати стандартну хіміотерапію на основі цисплатину або відмовилися від неї. Результати дослідження опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

Результати через два роки

Через два роки живими були 78,4% пацієнтів, які отримали двокомпонентну схему, тоді як у групі лише операції цей показник становив 69,4%. Ризик рецидиву, прогресування хвороби або інших пов’язаних із раком подій, зокрема смерті, у групі комбінованого лікування був нижчим на 49%.

У 45,1% пацієнтів, які отримували дурвалумаб та енфортумаб ведотин, у тканинах, досліджених після операції, не виявили ознак раку. У групі лише хірургічного втручання такий результат зафіксували у 9,6% учасників. Дослідження охопило 229 медичних центрів у 25 країнах.

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Три схеми лікування

Учасників випадково розподілили на три групи. Перша отримувала дурвалумаб та енфортумаб ведотин до операції, а після неї — лише дурвалумаб. Другій групі додатково призначали ще один імунотерапевтичний препарат — тремелімумаб. Третя група перенесла лише операцію без досліджуваних комбінацій препаратів.

Схема з трьома препаратами також зменшила ризик пов’язаних із раком подій або смерті порівняно з операцією. Водночас на цьому етапі дослідження вона не продемонструвала статистично значущого покращення загальної виживаності. Тяжкі побічні ефекти частіше виникали серед пацієнтів, які отримували комбінації ліків, однак дослідники не повідомили про неочікувані проблеми безпеки двокомпонентної схеми чи про зростання кількості післяопераційних ускладнень.

Енфортумаб ведотин є кон’югатом антитіла з лікарським засобом: він зв’язується з білком нектин-4, наявним на багатьох клітинах раку сечового міхура, та доставляє до них протипухлинний препарат. Дурвалумаб блокує білок PD-L1, який пухлини можуть використовувати для уникнення імунної відповіді. Дослідження фінансувала компанія AstraZeneca.

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