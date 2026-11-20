Нові клінічні дані щодо препарату Wegovy свідчать, що він може сприяти зниженню ваги у дітей віком від шести до 12 років. Після 68 тижнів індекс маси тіла знизився у понад чотирьох п’ятих учасників, які щотижня отримували ін’єкції препарату, дотримувалися дієти зі зниженою калорійністю та більше рухалися.

У групі плацебо зниження індексу маси тіла зафіксували у 23,5% дітей, повідомляє The National. Активною речовиною Wegovy є семаглутид, який імітує дію гормону GLP-1, що виробляється організмом після їжі, та зменшує апетит.

Кардіометаболічні показники

Професорка Єльського центру досліджень ожиріння Анія Ястребофф заявила, що в дітей, які отримували семаглутид, поліпшилися також кілька кардіометаболічних показників, пов’язаних із серцево-судинною системою та обміном речовин. Її заяву компанія Novo Nordisk оприлюднила після повідомлення про результати випробування.

Препарати класу GLP-1 уже схвалені для людей віком від 12 до 18 років. Професор діабетології та ендокринології Саутгемптонського університету Річард Голт наголосив, що під час застосування ліків у дитячому віці слід враховувати можливі віддалені побічні ефекти, які можуть проявитися лише з часом.

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Поширення дитячого ожиріння

За даними ЮНІСЕФ, близько 10% людей віком від п’яти до 19 років у світі мають ожиріння — це приблизно 188 млн осіб. У 1990 році цей показник становив 2%, або 31 млн осіб.

Дослідник дитячого ожиріння з Каролінського інституту Клод Маркус зазначив, що медикаментозне лікування рідко потрібне дітям молодшим за дев’ять років. Водночас він вважає, що такі препарати можуть доповнювати підтримку зі зміни способу життя, зокрема для запобігання супутнім захворюванням, таким як діабет другого типу.

Головний лікар Англії Кріс Вітті застерігав, що препарати не можуть бути єдиним розв’язанням проблеми ожиріння, оскільки вони не є цілком безпечними.

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