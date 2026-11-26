У першій фазі клінічного випробування експериментальної терапії хвороби Альцгеймера у чотирьох із п’яти учасників зафіксували ранні ознаки поліпшення когнітивних функцій. Серйозних побічних ефектів у випробуванні не виявили, повідомляє ScienceAlert.

Клітини доставляли через мозковий імплант

Терапію RB-ADSC розробляє фармацевтична компанія Regeneration Biomedical Inc. Для неї у пацієнта беруть стовбурові клітини з жирової тканини та обробляють білками родини Wnt, які діють як хімічні сигнали для росту й відновлення клітин.

Після цього клітини через хірургічний імплант доставляють у шлуночки мозку — заповнені рідиною порожнини. Розробники припускають, що такий підхід дасть змогу доставити власні стовбурові клітини пацієнта до центральної нервової системи, обійшовши гематоенцефалічний бар’єр.

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Мета — вплинути на кілька механізмів хвороби

За задумом розробників, терапія має зменшувати запалення, підтримувати відновлення нейронів і сприяти очищенню від накопичень білків амілоїду-бета та тау, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Компанія також заявляє, що метод спрямований не лише на видалення токсичних білків, а й на процеси, які сприяють їх утворенню.

Основною метою першої фази було оцінити безпеку лікування, тому в ній взяли участь лише п’ятеро людей. Результати випробування узагальнено в короткій анотації, опублікованій у журналі Alzheimer's & Dementia.

Наступне випробування охопить 115 людей

У другій фазі терапію планують перевірити за участю 115 осіб і порівняти з плацебо. Управління з контролю за продуктами і ліками США надало програмі статус Fast Track, що може пришвидшити процес тестування та розгляду даних. Наступний етап має оцінити зміни когнітивних функцій і роботи мозку, а також вплив терапії на скупчення амілоїду-бета та тау.

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