У штаті Вісконсин у США повідомили про третю смерть, пов’язану з кором, на тлі погіршення ситуації зі спалахом хвороби. Дорослий пацієнт, який помер, був з округу Лафайєт. Дані про його особу не розкривали для захисту приватності пацієнта та його родини, повідомляє UPI.

920 випадків від початку року

Департамент охорони здоров’я Вісконсину не повідомив про статус вакцинації померлого. Про дві попередні смерті, пов’язані з кором, штат оголосив 13 і 5 листопада: померли дитина та немовля. До нинішнього спалаху Вісконсин не реєстрував смертей, пов’язаних із кором, з 1990 року.

Від п’ятниці в штаті виявили ще 88 випадків кору, а їхня загальна кількість від початку року сягнула 920. Майже всі випадки, крім двох, діагностували з серпня. За статистикою штату, 99,2% пацієнтів не були вакциновані або мали невідомий статус вакцинації; госпіталізації потребували 20 людей.

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Спалах кору у США

Повідомлення Вісконсину з’явилося наступного дня після того, як Пенсильванія оголосила про дев’яту смерть, пов’язану з кором, від початку року. Посадовці охорони здоров’я чотирьох штатів повідомляли щонайменше про 14 таких смертей у 2026 році. Водночас Центри з контролю та профілактики захворювань США станом на минулий четвер вказували шість смертей по країні. Відтоді щонайменше про три смерті повідомили окремо, а CDC працює над стандартизованим визначенням смерті від кору.

За даними CDC, у США зареєстрували понад 5 830 випадків кору — це найвищий річний показник із 1991 року, коли було зафіксовано 9 643 випадки. Минулого тижня Панамериканська організація охорони здоров’я заявила, що США втратили статус елімінованої корової інфекції через безперервну передачу одного штаму вірусу понад рік. За її даними, цей штам циркулює у країні з 20 січня 2025 року.

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