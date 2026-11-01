У Високому суді Пешавара в Пакистані розглядають позови партії «Рух за справедливість Пакистану» (PTI) щодо запровадження надзвичайного стану в частині округів Хайбер-Пахтунхви та губернаторського правління в інших. Офіс генерального адвоката Хайбер-Пахтунхви надіслав повідомлення губернатору, головному секретарю, спікеру провінційної асамблеї та секретарю департаменту внутрішніх і племінних справ із вимогою подати пояснення, повідомляє The Express Tribune.

Позови проти надзвичайних заходів

Позови до суду подали голова PTI Баристер Гохар Алі Хан та інші заявники. Вони вважають запровадження надзвичайного стану й губернаторського правління неконституційним та незаконним. На думку позивачів, ситуація в провінції не вийшла з-під контролю місцевої влади настільки, щоб виправдати такі надзвичайні заходи.

Заявники також стверджують, що федеральний уряд перевищив конституційні повноваження та фактично позбавив обраний провінційний уряд і його представників їхніх повноважень. Крім того, вони оскаржують застосування статті 245 для залучення збройних сил, заявляючи, що розгортання військ на допомогу цивільній адміністрації належить до компетенції провінційного уряду.

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Посадовці мають подати звіти й коментарі до 7 листопада через службовців класу не нижче 17-го. Наступне слухання у цій справі призначено на 10 листопада. Водночас провінційна влада заявляє, що спікер провінційної асамблеї перебуває під захисною вартою, тому виникло питання щодо способу подання ним відповіді.

Тимчасове звільнення 23 представників PTI

В іншій справі колегія суддів Сахібзади Асадулли та Інамулли надала тимчасове полегшення 23 представникам PTI, затриманим за статтею 3 ордонансу про підтримання громадського порядку. Суд постановив звільнити їх під дві поручительські гарантії на суму 100 тисяч пакистанських рупій.

Суд зазначив, що заступник комісара Мардана не подав витребуваний звіт про підстави та обставини затримань, попри попередню вимогу. Розгляд позовів по суті триватиме, а тимчасове звільнення не є остаточним рішенням щодо законності затримань. Посадовця повторно зобов’язали надати звіт і матеріали справи; слухання відклали до 12 листопада.

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