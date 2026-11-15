У водах Арабської затоки атакували танкер перед Ормузькою протокою — Anadolu Agency

Танкер зазнав атаки під час руху Арабською затокою у східному напрямку, перед входом до Ормузької протоки. Про це 15 листопада повідомив Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

Екіпаж у безпеці

Як повідомляє Anadolu Agency, UKMTO отримав від індійських органів, відповідальних за судноплавство, повідомлення про атаку. Центр заявив, що екіпаж врахований і перебуває в безпеці.

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Заяву з цією інформацією UKMTO оприлюднив у соцмережі X. У центрі не уточнили масштабу пошкоджень танкера та зазначили, що можливий вплив інциденту на довкілля наразі невідомий.

Попередження для суден

UKMTO закликав судна, що проходять цим маршрутом, бути обережними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Інших подробиць про танкер або обставини атаки центр не навів.

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