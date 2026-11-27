У двох пучках волосся, пов’язаних із Людвігом ван Бетховеном, дослідники виявили високі рівні свинцю. В одному зразку, який історично визначили як такий, що походить безпосередньо від композитора, концентрація металу у 95 разів перевищувала референтний діапазон, повідомляє ScienceAlert.

Високий рівень свинцю

Дослідження 2024 року, опубліковане в журналі Clinical Chemistry, очолив Надер Ріфаї з Гарвардської медичної школи. У роботі також брали участь науковці Mayo Clinic і фахівці з Бетховена. Крім свинцю, у двох пучках волосся виявили високі рівні миш’яку та ртуті.

За оцінкою авторів, концентрація свинцю у волоссі може відповідати рівню у крові до 71 мікрограма на децилітр. Дослідники зазначили, що такого показника недостатньо, аби вважати свинець єдиною причиною смерті композитора. Водночас він міг сприяти проблемам зі шлунково-кишковим трактом і нирками, а також погіршенню слуху.

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У дослідженні 2025 року вчені змоделювали, як сучасний лікар міг би оцінити стан Бетховена за подібних скарг і результатів аналізів. За їхнім припущенням, рівень свинцю в його крові був би приблизно у 17 разів вищим, ніж у 95% дорослих чоловіків Німеччини у 2019 році, та у 2,8 раза перевищував би значення HBM-II. Автори оцінили ризик несприятливих наслідків для здоров’я за такого рівня як дуже високий.

Інші можливі чинники

Геномне секвенування 2023 року показало, що частина пасом, які приписували Бетховену, йому не належала. Інші зразки визнали ймовірно автентичними. Їхній аналіз засвідчив інфекцію гепатиту B і значний спадковий ризик.

Науковці також припускали, що значне вживання алкоголю могло посилити ураження печінки. Точна причина смерті Бетховена у 1827 році залишається невідомою. Дослідники наголошують, що його втрата слуху та біль у животі не обов’язково мали одну причину.

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