У кожному з 212 рослинних продуктів і напоїв, протестованих у Великій Британії, виявили щонайменше один мікотоксин — токсичну речовину, яку виробляють певні види грибів. Дослідження провели науковці Університету Парми в Італії за участю Кренфілдського університету, повідомляє ScienceDaily.

До вибірки увійшли 212 вегетаріанських і веганських товарів, зокрема рослинні бургери, вегетаріанські шматочки «курятини», веганські сосиски, а також напої на основі вівса, мигдалю та сої. У кожному зразку виявили щонайменше один із 19 мікотоксинів, а багато продуктів містили кілька таких сполук.

Рівні не перевищували рекомендацій ЄС

Водночас концентрації виявлених речовин у всіх досліджених товарах були нижчими за рекомендовані в Європейському Союзі рівні. Автори роботи пов'язали це з високими стандартами якості харчової промисловості Великої Британії.

Мікотоксини можуть потрапляти до харчового ланцюга через зараження сільськогосподарських культур грибами під час вирощування, збирання врожаю або зберігання. Зернові, бобові та насіння, які часто використовують для виробництва рослинних альтернатив м'ясу й молочним продуктам, особливо схильні до такого забруднення.

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Виявлення мікотоксину не означає, що продукт містить живу плісняву або є небезпечним. Потенційний ризик залежить від виду речовини, її концентрації та кількості продукту, яку людина споживає протягом тривалого часу.

Сумарний харчовий вплив

Дослідники зазначають, що оцінювання окремого продукту з низьким рівнем мікотоксинів не дає повної картини харчового впливу. Люди, які часто споживають рослинні замінники м'яса, напої, зернові та бобові, можуть отримувати такі речовини з кількох джерел.

За високого рівня впливу деякі мікотоксини здатні шкодити печінці й ниркам, порушувати роботу імунної системи та підвищувати ризик раку. Водночас нове дослідження не встановлює, що протестовані продукти спричиняють ці захворювання. Його автори наголошують на потребі подальшого моніторингу сировини та оцінювання сумарного впливу мікотоксинів у складних багатокомпонентних продуктах.

Роботу під назвою «Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market» опублікували в журналі Food Control. Дослідження виконали в межах профінансованого ЄС проєкту Horizon Europe FunShield4Med.

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