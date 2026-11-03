У Західній Австралії наступного року розпочнуть роботи зі створення безводного бар’єра, покликаного стримати поширення інвазивних жаб-аг у регіон Пілбара. Проєкт отримав остаточне фінансування та погодження, повідомляє ABC News.

За оцінкою науковців, фронт поширення жаб-аг нині розташований приблизно за 100 кілометрів від Брума, що за 2200 кілометрів на північ від Перта. Бар’єр облаштують на південь від Брума: там планують обмежити доступ жаб до штучних джерел води, зокрема дамб і резервуарів.

Роботи на шести станціях

Проєкт передбачає переобладнання водних точок на шести тваринницьких станціях, які разом займають 7500 квадратних кілометрів. Екологиня Університету Кертіна Джуді Данлоп зазначила, що переобладнання водних точок для недопущення жаб уже було успішним в інших місцях. Будівництво триватиме від двох до п’яти років, паралельно фахівці моніторитимуть тварин.

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Біолог Університету Кертіна Бен Філліпс назвав втрату місцевих тварин на територіях, куди вже проникли жаби-аги, національною трагедією. За його словами, Пілбара має багато видів рослин і тварин, яких немає більше ніде у світі, а жаби-аги можуть там добре прижитися.

Фінансування та участь громад

Rio Tinto та спільне підприємство Rhodes Ridge надали для ініціативи додаткові 28 мільйонів доларів, які мають бути розподілені протягом п’яти років. Раніше фінансування природоохоронного проєкту становило 12 мільйонів доларів. До робіт також залучені традиційні власники земель і скотарі; програма рейнджерів та фахівці з охорони спадщини Karajarri допомагатимуть керівникам проєкту й будівельникам та стежитимуть за збереженням важливих для корінних народів водойм.

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