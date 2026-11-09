В австралійському штаті Західна Австралія агентство із захисту прав споживачів подало цивільний позов до Верховного суду проти мережі АЗС Burk Fuel. Регулятор стверджує, що компанія могла продавати неетилований бензин з октановим числом 91 під виглядом дорожчого пального з октановими числами 95 і 98, повідомляє ABC News Australia.

Результати аналізу зразків

Агентство заявило, що замовило незалежне дослідження зразків пального, відібраних на кількох заправках Burk Fuel у період із липня 2025 року до лютого 2026 року. Комісарка із захисту прав споживачів Тріш Блейк сказала, що всі перевірені зразки виявилися бензином з октановим числом 91.

Burk Fuel має 14 заправок у Перті та регіональних районах Західної Австралії. За словами Блейк, якщо твердження регулятора підтвердяться в суді, це означатиме суттєве порушення довіри споживачів, оскільки покупці не можуть самостійно перевірити пальне перед придбанням.

Позиція компанії

Неетилований бензин 91 вважають мінімальним стандартом для більшості автомобілів. Пальне з октановими числами 95 і 98 рекомендують або вимагають для частини високопродуктивних автомобілів. Блейк зазначила, що йдеться як про різницю у вартості, так і про роботу машин, розрахованих на преміальне пальне.

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Коли влада оголосила про розслідування у квітні, Burk Fuel заперечила звинувачення. Компанія тоді заявила, що користується послугами надійного постачальника, який постачає пальне багатьом заправкам Перта, а її пальне регулярно перевіряють.

У новій заяві Burk Fuel повідомила, що захищатиметься в суді та продовжує працювати у звичному режимі. Компанія не надала додаткових коментарів, пославшись на розгляд справи в суді.

Блейк також сказала, що зразки, відібрані в інших продавців пального Західної Австралії, відповідали заявленому маркуванню. Розслідування почали після звернення споживача, який порушив питання щодо якості пального на заправках Burk Fuel.

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