У Західній Австралії працівниця сім разів переїжджала за 18 місяців — ABC News Australia

В австралійському Олбані 61-річна працівниця сфери підтримки людей з інвалідністю Франсес Тіле за останні 18 місяців сім разів змінювала житло через складнощі з пошуком доступної оренди. Вона працює повний день, однак найдешевше помешкання для однієї людини, яке їй вдалося знайти, коштувало 500 австралійських доларів на тиждень — приблизно половину її тижневого заробітку.

За даними ABC News, інфляція орендної плати в Західній Австралії перебуває на рекордному рівні. Щорічне дослідження благодійної організації Anglicare показало, що в регіонах Грейт-Саутерн і Саут-Вест для працівників охорони здоров’я та догляду за дітьми була доступною лише одна орендна пропозиція.

Оренда у спільному житлі

Через зростання витрат Тіле живе у спільному будинку та ділить із іншим мешканцем будинку тижневу орендну плату в 850 австралійських доларів. За її словами, великі будинки легше винайняти, оскільки орендарям складно самостійно сплачувати таку суму. Вона зазначила, що дві зарплати суттєво зменшують витрати на житло для кожного.

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Дефіцит житла стримує бізнес

У місті Каррата в регіоні Пілбара нестача житла також впливає на роботодавців. Власник невеликої механічної майстерні Кларк Сміт заявив, що не може розширити бізнес, хоча міг би найняти ще трьох працівників. За його словами, для розміщення персоналу доводилося використовувати будинки знайомих, каравани на території майстерні та службове житло, де жили по троє або четверо людей.

Сміт додав, що малому бізнесу важко конкурувати з великими гірничими й енергетичними компаніями, які пропонують працівникам житло та автомобіль. Одна з його співробітниць живе у житлі з помірною орендною платою за програмою, яку підтримують муніципалітет Каррати та промислові партнери. Водночас у межах цієї схеми кожному бізнесу дозволено розмістити лише одного працівника, а право на житло залежить від рівня доходу.

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