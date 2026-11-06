У Замбії всіх директорів вищої управлінської ланки Агентства з управління довкіллям Замбії (ZEMA) відсторонили від роботи на час інституційної реорганізації. Їх оцінюватимуть за компетентністю, результативністю та відповідністю посадам, після чого ухвалять рішення про поновлення або припинення роботи в установі, повідомляє Deutsche Welle.

Кадрові зміни в установах

Згідно із заявою Міністерства зеленої економіки та довкілля від 20 жовтня, на яку посилається портал Mwebantu, відсторонення керівників ZEMA має полегшити інституційне вирівнювання. Реорганізація в агентстві стала частиною серії кадрових рішень у державних установах країни.

Колишній речник поліції Годфрі Чілабі повідомив місцевим медіа, що його відправили у відставку «в національних інтересах». Також звільнили заступницю генерального інспектора поліції Черіті Мунгангу. Усіх працівників Агентства Замбії з лікарських засобів і медичних матеріалів звільнили в межах перезавантаження установи після урядового аудиту.

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Реакція опозиції та уряду

У жовтні депутати від опозиції порушили питання про звільнення та відставки в державних установах після загальних виборів у серпні 2026 року. Опозиційний депутат Стівен Кампйонго запитав уряд, які гарантії він надає державним службовцям, що, за його словами, працюють у страху, та як планує запобігати їхньому зубожінню після відставки.

Віцепрезидентка Мутале Налуманго відкинула припущення, що кадрові зміни є політичною чисткою. Вона назвала їх законним процесом інституційного вирівнювання та послалася на статтю 39 Закону про пенсії державних службовців. Закон Замбії дозволяє службовим комісіям відправляти штатних посадовців у відставку в національних інтересах; попередні уряди також застосовували цей механізм.

Політичний коментатор Ендрю Нґуву заявив, що влада має чітко пояснювати підстави таких рішень. Активіст Девід Чішімба закликав уряд оприлюднювати імена та докази щодо людей, яким загрожує звільнення, забезпечувати належну процедуру та дати Комісії державної служби змогу реалізувати її конституційну незалежність.

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