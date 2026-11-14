У заповіднику Май-По два зразки дали позитивний результат на вірус H5 — Anadolu Agency

У природному заповіднику Май-По в Гонконзі два зразки, відібрані в середу під час планового моніторингу, дали позитивний результат на високопатогенний вірус пташиного грипу H5. За словами речника Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи Гонконгу, це підтвердила дослідницька група Школи громадського здоров’я Гонконзького університету, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на South China Morning Post.

Посилений нагляд у заповіднику

У департаменті заявили, що уважно стежать за ситуацією з птахами в Май-По. Для відвідувачів розмістили повідомлення з нагадуванням про необхідність дотримуватися особистої гігієни.

У заповіднику також посилили прибирання та дезінфекцію об’єктів для відвідувачів, зокрема укриттів для спостереження за птахами й плавучого настилу.

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Контроль ферм і ринків

За словами речника, у радіусі трьох кілометрів від місця відбору зразків немає ферм із вирощування курей. Влада також посилила нагляд за пташиним грипом і контролює місцеві птахівничі господарства та оптовий ринок.

Департамент продовольчої та екологічної гігієни окремо стежитиме за можливими ризиками, пов’язаними з вірусом H5, у торгових точках із живою птицею.

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